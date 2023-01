Carles Castro: "L'independentisme està mort, però es pot despertar"

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, participarà en la cimera entre Espanya i França que se celebrarà el 19 de gener en el Museu Nacional d'Art Contemporani de Barcelona. Es manté la manifestació d'ERC, Junts per Catalunya, la CUP i les entitats independentistes per deixar clar que el 'procés' no ha acabat i que la cimera de Barcelona és una "provocació". El periodista d'anàlisi electoral, Carles Castro, creu en aquest sentit, que l'independentisme és una "mena de zombi" que "es mou, però està mort".

El delicte de sedició ja no existeix a Espanya i les penes per malversació són més baixes. El jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena ha emès una interlocutòria on actualitza els escrits de processament contra l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, els exconsellers Comín, Puig i Ponsatí i la secretària general d'ERC, Marta Rovira.

Mentre que Puigdemont ja ha dit en una piulada que no tornarà a Catalunya, els partits polítics de dreta i extrema dreta veuen amb recel que l'expresident de la Generalitat pugui tornar en una "catifa vermella". Castro explica que si realment es podreix aquest retorn i ho fa abans de les eleccions autonòmiques, pot suposar un cop fort pels resultats dels socialistes.