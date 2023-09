Assumpta Escarp: "Borràs no s'hauria de beneficiar d'una amnistia"

"Paciència, prudència, discreció i Constitució". Aquests són els paràmetres que planteja el PSC per abordar la negociació per investir Pedro Sánchez. La vicepresidenta segona del Parlament i diputada socialista, Assumpta Escarp, és partidària de fer tot el possible per evitar la repetició de les eleccions, però deixa ben clar que qualsevol negociació s'ha de fer dins dels límits que marca la Constitució.

Si fruit de les converses sorgeix el compromís de tirar endavant una llei d'amnistia, Escarp creu que val la pena explorar aquesta possibilitat. Ara bé, és contundent a l'hora d'afirmar que persones com Laura Borràs no s'haurien de beneficiar d'una eventual amnistia perquè "són coses diferents".

Davant les crítiques d'antics dirigents del PSOE, com Felipe González o Alfonso Guerra, i d'actuals, com Emiliano García-Page, Escarp demana respecte per Pedro Sánchez i reivindica la seva legitimitat per fixar la línia del partit i la seva política d'aliances: "sap greu perquè són persones que han jugat papers clau en la política espanyola (...), i per respecte a ells mateixos hi ha un moment a la vida en què has d'aprendre a callar". En el cas concret de Guerra, i les seves paraules en què denigrava a la vicepresidenta del Govern en funcions Yolanda Díaz, assegura que "aquest senyor està als anys 80, i en aquell moment era igual de masclista que ara".

Assumpta Escarp espera que del Debat de Política General que es farà la setmana vinent al Parlament en surtin acords per trobar solucions als problemes de la ciutadania. En el cas dels socialistes, tot i la debilitat del Govern amb l'únic suport d'ERC, no veuen necessari convocar eleccions anticipades. Això sí, reclamaran a Pere Aragonès que demostri voluntat de complir els acords pressupostaris i fixi un rumb clar per afrontar l'últim tram de la legislatura.