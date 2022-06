El president de PIMEC avisa que després de les vacances moltes empreses es poden començar a trobar amb dificultats per garantir la seva viabilitat. L'enduriment de les condicions creditícies per la pujada dels tipus d'interès, i unes perspectives de consum molt més moderades del que es preveien poden suposar un sotrac important per a les companyies menys solvents.

Antoni Cañete demana a les administracions una actuació més decidida per lluitar contra la morositat, que ell qualifica de 'morrositat', perquè molts s'aprofiten que no existeixen mecanismes de sanció per finançar-se de manera gratuïta.

Cañete es mostra partidari del diàleg tant a l'hora de buscar solucions als problemes de mobilitat a l'AP-7 com per resoldre la baixa execució de les inversions de l'Estat en infraestructures a Catalunya. També es mostra molt crític amb l'acord de la mesa del Parlament que després de l'escàndol de les llicències per edat ha acceptat que els treballadors de la cambra es puguin continuar prejubilant en unes condicions molt avantatjoses en comparació amb les de la resta de la població.