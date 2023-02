Anna Caula: "Barcelona 2030 encara és possible"

La Generalitat no dona per tancada la candidatura per organitzar els Jocs Olímpics d'hivern del 2030. La secretària general de l'Esport, Anna Caula, defensa que Catalunya "ha fet els deures" per tenir un projecte sòlid i traspassa la responsabilitat al Comitè Olímpic Espanyol (COE), a qui li correspon decidir si manté congelada la candidatura o bé la ressuscita. En tot cas, recorda que encara s'està a temps perquè el Comitè Olímpic Internacional (COI) no ha designat oficialment una seu per als Jocs del 2030.

Caula creu que un dels principals problemes del món de l'esport és la invisibilització de l'esport femení o de disciplines considerades minoritàries que no reben l'atenció que mereixen. En aquest sentit, recorda que "quan hi ha referents, com ha passat per exemple amb el Barça femení, es demostra que desapareixen les diferències".

També valora que la progressió de l'esport femení hagi servit per posar a la primera línia problemes socials i factors culturals que cal canviar. Cita com a exemples els d'Ona Carbonell, denunciant la dificultat de conciliar com a esportista d'elit, o el d'Aitana Bonmatí explicant la dificultat de progressar en un esport com el futbol, molt masculinitzat fins fa pocs anys.

Sobre el presumpte cas de corrupció que afecta el Barça, la secretària general de l'Esport no creu que el seu àmbit de competència sigui especialment sensible a pràctiques fraudulentes: "l'esport no deixa de ser un reflex de tota la societat". Pel que fa al judici a Laura Borràs, Caula assegura que és impotant "preservar les institucions", tot fent compatible un escrupolós respecte a la presumpció d'innocència.