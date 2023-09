Anàlisi amb Ferran Casas i Milagros Pérez Oliva

Setmana política intensíssima tant a Madrid com a Barcelona. Al Congrés dels Diputats, Alberto Núñez Feijóo no ha aconseguit la confiança d'una majoria de la cambra per ser investit president del Govern. Tot apunta que ara Felip VI designarà el socialista Pedro Sánchez com a candidat i s'entrarà en la fase decisiva de les converses entre el PSOE i els partits independentistes. Aquests tiben una mica la corda després d'aprovar una resolució al Parlament en què condicionen el seu suport a la investidura de Sánchez a "treballar per fer efectives les condicions" per celebrar un referèndum d'independència.

El periodista Ferran Casas considera que "a ningú hauria de causar cap sorpresa" el posicionament d'Esquerra Republicana i de Junts per Catalunya, davant d'un nou temps en el qual "falta per saber la proposta" que posaran al damunt de la taula el PSOE i Sumar per abordar el fons del conflicte polític. Casas acaba de publicar amb Joan Rusiñol 'Espanya no es toca', on es constata que "en temes com el català i l'amnistia, que són políticament molt rellevants però no toquen les parets mestres de l'Estat, és possible avançar, i en canvi en temes com la República o el dret a decidir és molt més difícil".

La periodista Milagros Pérez Oliva tem que torni l'època en la qual la política a "Catalunya estava influenciada per elements irracionals", i avisa que la conjuntura actual per reconduir la situació i tirar endavant la llei d'amnistia "pot canviar en molt poc temps" si es fan "plantejaments poc realistes". Creu que no es pot desaprofitar el camí que s'ha obert per admetre d'una vegada "institucionalment que hi ha un instrument jurídic que permet desjudicialitzar el conflicte", com seria l'aprovació d'una llei d'amnistia.