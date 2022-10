Anàlisi del cinquè aniversari de l'1-O

En una de les setmanes més convulses de la història recent de la política catalana, analitzem la situació amb els periodistes Ferran Casas (Nació Digital) i Roger Mateos (Agència EFE). Són autors, juntament amb altres periodistes, del llibre 'Tota la veritat' , una de les cròniques més completes dels preparatius i les hores i dies posteriors al referèndum de l'1 d'octubre de 2017, que acabaria amb bona part del Govern a la presó i el president d'aleshores, Carles Puigdemont, eixiliat a Brussel·les.

Casas i Mateos coneixen profundament el tarannà dels partits i els protagonistes de la controvèrsia política actual que ha portat el Govern al llindar del precipici, després del cessament del vicepresident Puigneró i l'enrabiada de Junts per Catalunya que amenaça de deixar l'executiu. Conversem amb ells per saber com veuen el futur a curt termini i les perspectives de l'independentisme que s'ha instal·lat definitivament en un clima de divisió i marcada crispació.