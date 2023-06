Montserrat Nebrera: "La interinitat al Parlament era una anomalia"

Setmana marcada pel relleu al capdavant del Parlament de Catalunya. La diputada de Junts per Catalunya Anna Erra substitueix Laura Borràs a la presidència de la segona institució catalana. "Defensaré aquesta institució davant de qualsevol ingerència externa", ha assenyalat l'alcaldessa en funcions de Vic en la seva primera intervenció com a presidenta. Erra ha volgut remarcar un cert sentit de continuïtat amb la seva predecessora i ha deixat clar la seva voluntat de restituir-la si prosperen els recursos judicials contra la condemna a la presidenta de Junts per Catalunya.

Analitzem amb la professora Montserrat Nebrera i el periodista Toni Aira els escenaris que s'obren a partir d'ara a la política catalana, molt condicionats a curt termini per dues cites: la del dissabte 17 de juny amb la constitució dels ajuntaments sorgits de les urnes el 28M i amb tot tipus de pactes i aliances; i d'altra banda la proximitat de la campanya de les eleccions generals fixades per al 23 de juliol.