López Alegre: "Al bon polític li agrada i li preocupa la gent"

Queden 36 dies per a les eleccions municipals. Serà el moment en què la ciutadania tindrà l'oportunitat d'expressar a les urnes les seves preferències i jutjar la feina que alcadesses i alcaldes han fet durant els últims quatre anys.

El consultor i especialista en comunicació, Joan López Alegre reivindica la importància de les campanyes electorals perquè, malgrat que sovint es diu que no serveixen per a res, hi ha cada cop més estudis que demostren que un gruix important d'electors decideixen el sentit del vot a ultimíssima hora: "fins i tot arriben al col·legi electoral per votar i encara no saben o dubten entre un, dos o tres partits".

Toni Aira, periodista especialitzat en comunicació política i professor de la UPF, admet que es percep un cert cansament amb la política, però no creu que sigui un problema específic d'aquest àmbit perquè recorda que "som una societat on ens cansem més ràpid de tot, i necessitem la sensació de canvi i estímuls nous".

Tots dos tenen aquest Sant Jordi llibres a la venda. A l'assaig '¿Y si me presento a las elecciones?', Joan López Alegre reflexiona sobre com es desenvolupen les campanyes electorals; mentre que Toni Aira s'estrena a l'àmbit de la novel·la: a 'Cos a terra' narra els entrellats i la cara més oculta d'una campanya electoral, plantejant personatges de ficció però que fàcilment són identificables amb persones reals.