Milagros Pérez Oliva: "La desobediència al Parlament s'ha acabat"

La pròxima setmana el Parlament de Catalunya nomenarà un nou president o presidenta després que la mesa de la cambra ha decidit retirar-li definitivament l'escó a Laura Borràs. La filòloga Anna Simó, que va ser secretària primera del Parlament entre 2015 i 2017, considera que l'actuació de la mesa encapçalada per Alba Vergés ha estat correcta, però lamenta el paper que s'ha autoadjudicat la Junta Electoral Central.

La periodista Milagros Pérez Oliva creu que el més probable és que el càrrec recaigui en Anna Erra, diputada de Junts per Catalunya i exalcaldessa de Vic. A més a més, creu que Laura Borràs no podia aspirar a una resolució diferent del seu cas perquè ella mateixa "no va desobeir quan va tenir ocasió de fer-ho pels mateixos arguments i una causa similar amb el diputat Pau Juvillà".

A l'espera de saber com quedarà la configuració dels ajuntaments després de les eleccions del 28 de maig, fruit dels pactes postelectorals, ja estem immersos en una nova precampanya, la de les eleccions generals del 23 de juliol. Pérez Oliva i Simó coincideixen que "no està tan clar que la dreta pugui guanyar" i a hores d'ara no veuen a prop una convocatòria electoral anticipada per part del president de la Generalitat.