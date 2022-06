Aquí la Tierra Aquí la Tierra - 30/06/22 Magacín diario de divulgación y entretenimiento que nos acerca la naturaleza a través de la meteorología. 00:29:05 Recomendado para todos los públicos

Aquí la Tierra - 30/06/22 Recomendado para todos los públicos Sub VO Sinopsis Magacín diario de divulgación y entretenimiento que nos acerca la naturaleza a través de la meteorología. Hablamos de ciencia en el sentido más amplio, sociología, antropología... qué comemos, cómo vestimos, los colores, los cambios de humor, las lunas, las mareas, etc. todo está influido por el clima y la meteorología. Ficha técnica Géneros Ciencia y futuro Idiomas Castellano Accesiblidad Subtitulado

[an error occurred while processing this directive]