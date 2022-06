Aquí hay trabajo Aquí hay trabajo - 17/06/22 Ventajas y desventajas del CV ciego, el trabajo de médico rural y 1290 ofertas de empleo. 00:26:09 Recomendado para todos los públicos

Aquí hay trabajo - 17/06/22 Recomendado para todos los públicos Sub VO Sinopsis Aquí Hay Trabajo analiza en esta edición, las ventajas y desventajas del currículum "ciego", el que va sin fotografía, y no revela ni la edad, ni el sexo, ni información personal del aspirante y se centra en la información profesional. El programa visita una cadena de supermercados, para conocer qué perfiles necesita para cubrir 1000 vacantes entre su personal de reposición y caja para el verano. Aquí Hay Trabajo sale de ruta con un médico rural que atiende en un pueblo de Soria y en 50 kilómetros a la redonda. Es la prueba de que falta relevo en una profesión vital contra la despoblación La asesora del SEPE M.ª José Gómez responde a una espectadora que está cobrando el paro. Le han ofrecido un contrato a tiempo parcial y quiere saber si lo puede compaginar con su prestación. Y en la sección de ofertas, casi 300 oportunidades de empleo. Ficha técnica Géneros Información y actualidad, Servicio Público Idiomas Castellano Accesiblidad Subtitulado

[an error occurred while processing this directive]