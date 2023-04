Aquí hay trabajo - 17/04/23

Aquí Hay Trabajo recuerda en esta edición quién, cuándo y cómo se cobra la Renta Activa de Inserción una prestación orientada a los trabajadores con más dificultades para acceder al mercado laboral: los parados de larga duración y mayores de 45 años, las víctimas de violencia de género, los inmigrantes retornados y las personas con discapacidad El programa visita centros de formación en energías renovables, un sector que no para de crecer y genera 120 000 empleos. No tiene paro y la demanda de profesionales no deja de crecer. En la mesa de emprendedores, respuestas para tres espectadores que quieren abrir una casa rural, una panadería ecológica sin dejar de cobrar el paro y saber qué gastos de suministros se pueden deducir En la agenda de becas, dos programas de prácticas internacionales remuneradas en Arquitectura y en instituciones culturales extranjeras y 20 plazas de inmersión lingüística en Irlanda con los gastos pagados. Y en la sección de ofertas, 811 oportunidades de empleo.