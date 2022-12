Aquí hay trabajo - 15/12/22

Sub

Aquí Hay Trabajo repasa en esta edición, los pasos que hay que seguir para solicitar la pensión de jubilación. En la mesa de orientación, el programa busca cursos de peluquería canina, ofertas para un soldador que no encuentra trabajo, y salidas profesionales para un seguidor con título en Conservación del Patrimonio La asesora de la Seguridad Social responde a un espectador que no sabe si tiene derecho a una pensión de incapacidad. Tuvo un accidente estando en paro y ya no puede ejercer su profesión. Para quienes busquen formación gratuita, AQHT reúne siete cursos de soldadura, logística, administración, tubería industrial, placas robóticas, atención a personas dependientes y gestión ambiental. Y en la sección de ofertas, 421 oportunidades de empleo.