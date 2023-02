Aquí hay trabajo - 01/02/23

Sub

Aquí Hay Trabajo explica en esta edición, las tendencias que trae 2023, a la hora de entrevistar candidatos para un puesto de trabajo. El programa prueba que el talento no caduca con la edad, a pesar de que cumplir años se convierte en un obstáculo laboral: uno de cada 3 desempleados tiene más de 50 años y la mitad de ellos tarda más de un año en encontrar trabajo. Aquí Hay Trabajo repasa los proyectos de grandes empresas para no perder el "talento silver". La asesora de empleo responde a una espectadora quiere saber si existe un plus por teletrabajar y cómo se compensan los turnos nocturnos e intensivos de fin de semana. En la agenda laboral, Aquí Hay Trabajo reúne premios para mujeres autónomas y para empresas que apoyan a las personas con discapacidad y un foro de empleo para estudiantes universitarios. Y en la sección de ofertas, 1041 oportunidades laborales.