Aplauso - 29/05/1982

José Luis Fradejas, María Casal, Ana Ozores y Nacho Dogan presentan las actuaciones de Yuri (‘Maldita primavera’, ‘Llena de Dulzura’, ‘Este amor ya no se toca’), Heaven 17 (‘Play to win’, ‘The geight of the fighting’), Mecano (‘Maquíllate’), Studs (‘Rock youy tonite’), Nikka Costa (‘So glad I have you’, ‘You’, ‘Bibble full of rainbows’) y Pedro Iturralde (‘On my own’).

Además, el videoclip de Roxy Music (‘More tan this’) Y fragmento del concierto de Simon and Garfunkel en Nueva York tras diez años de su separación (‘Mrs Robinson’, ‘Wake up Little Susie’).