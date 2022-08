Des que ens llevem fins que anem a dormir, la llum, tant natural com artificial, és indispensable per poder viure amb normalitat. Coneixerem a què es dedica un dissenyador d'il·luminació i veurem a través de diversos projectes com unes oficines, un restaurant o les llums de Nadal que es van instal·lar al Mercat del Born, com ens influeix la seva feina en el nostre dia a dia.