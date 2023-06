Don Gil de las calzas verdes - Programa 9 | A este paso (no) estrenamos

Cristina Castaño, Inma Cuevas y Ángel Ruíz son los mentores que llevan de la mano a Mariló Montero, Rocío Saiz y Joana Pastrana. Divididos en tres parejas de mentor/aprendiz cada uno representa una escena distinta Don Gil de las calzas verdes, de Tirso de Molina. Lo hacen en el Teatro Corral de Comedias, en Alcalá de Henares, frente a un público. En los ensayos, Cristina está gratamente sorprendida con las dotes interpretativas de Mariló, Rocío tiene miedo de hacerlo mal, sobre todo por defraudar a Ángel, y Joana no se termina de ver bien, pero confía en que lo conseguirá. Pasados siete días preparando sus textos en casa, vuelven al Teatro. Mariló tiene que demostrar que Cristina no se equivocaba con ella y que sigue sorprendiéndola gratamente. Rocío se muestra exagerada y tiene problemas con la voz. Joana no para de moverse en escena y hace que la atención de los mentores al ver su ensayo no sea la esperada. ¿Conseguirán sus objetivos en el estreno?