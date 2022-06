80 cm Jaén. Mar de sierras T6 Jaén es la provincia de España con mayor superficie protegida. Cuenta con cuatro parques naturales e infinidad de sierras. 00:28:12 Recomendado para todos los públicos

Jaén. Mar de sierras Recomendado para todos los públicos VO Sinopsis Jaén es la provincia de España con mayor superficie protegida. Cuenta con cuatro parques naturales e infinidad de sierras. Las posibilidades para practicar el senderismo son inagotables. En está ocasión Juanjo Pardo camina por la Sierra Sur, buscando el Castillo de Otíñar, por el Parque de Despeñaperros y por Sierra Mágina. La ruta hasta el Castillo de Otíñar, en la Sierra Sur de Jaén, está llena de alicientes: yacimientos de arte rupestre, zonas de escalada de primerísimo nivel y hasta una cata de aceite y miel. También en Despeñaperros hay notables yacimientos de arte rupestre. Juanjo Pardo aborda en este capítulo una asignatura pendiente de la temporada pasada de 80 cm: subir al pico Mágina. Una inesperada nevada primaveral lo impedirá. Pero el pico Mágina seguirá allí, esperando a Juanjo Pardo. Ficha técnica Géneros Viajes Idiomas Castellano

