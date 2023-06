80 cm: La Pedriza | RTVE Play

Durante las décadas de los 60, 70 y 80 algunos atrevidos decidieron desafiar la gravedad visitando sus riscos y paredes. En la actualidad, la Pedriza se ha convertido en la cuna de la escalada de muchos y en el templo del excursionismo madrileño. En este capítulo de 80 cm, Juanjo Pardo recorre dos rutas en la Pedriza. La primera, desde Canto Cochino hasta la cumbre del Yelmo. El escalador Juan Carlos Guichot, al que todo el mundo conoce como Papila, y la periodista especializada en temas de montaña, Eva Martos, son sus guías. El segundo recorrido es una pequeña ruta circular que pasa por el refugio Giner de los Ríos. Juanjo Pardo cuenta con un guía de excepción. A sus 84 años, Carlos Soria es un referente del alpinismo español. Aspira a ser la persona de más edad en el selecto grupo de alpinistas del planeta que han alcanzado la cumbre de los 14 ochomiles. Y es un ejemplo para muchos: con los años sólo ha dejado de hacer aquello que realmente no puede hacer, no lo que se supone que no debería hacer.