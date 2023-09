Reconciliación con el pasado Programas no recomendados para menores de 12 años (NR12) Sub

Sinopsis En el hotel se celebra el encuentro de antiguos alumnos de la promoción de Silvia, Clara, Javier y Julio. Un momento para reconciliarse con el pasado (y el presente) que Silvia no está muy dispuesta a hacer, especialmente cuando descubre un secreto de su marido que no esperaba. Mientras tanto, Rita y Menchu están notando cosas extrañas en casa, y la sirviente está convencida de que se trata de un fantasma. Además, Arturo lidia con las consecuencias del atentado, y mientras trata de tranquilizar al pueblo, su imagen no queda todo lo bien que le gustaría.

Ficha técnica Géneros Comedia