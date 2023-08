4 estrellas - Episodio 63: Ojos de Madre

Sub

Ainhoa se mete en un problema con Clara cuando decide cubrir a Sara en un tema algo comprometido. Mientras, Rita está algo molesta con Silvia: gracias a ella, su hija ha recuperado su puesto de trabajo, pero no parece que la directora esté muy por la labor de agradecérselo a su madre. Además, Felisa, junto con Cuca y Marifrán, están planeando unas jornadas sobre diversidad en el pueblo, pero Arturo no se lo pone nada fácil. Y Andrés descubre un secreto de su padre que puede poner en peligro no solo su relación con él, sino también la propiedad del hotel.