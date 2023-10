Mentiras arriesgadas Programas no recomendados para menores de 12 años (NR12)

Sinopsis Julio y Clara siguen agobiadísimos por tener que ocultar su desliz en la casa de campo, y aunque no quieren hacer daño a Marta y Raúl, tarde o temprano deben tomar una decisión que puede traer consecuencias muy graves. Arturo, por su parte, está muy contento ante la propuesta que le ha hecho Felisa sobre su futuro, pero lo que no sabe el alcalde es que lo que le propone su mujer no es exactamente lo que él está pensando. Además, Cuca ha conocido a un hombre por internet del que dice estar enamorada pero, a la hora de la verdad, no cree estar preparada para quedar con él.

Ficha técnica Géneros Comedia