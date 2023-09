Un lunar Programas no recomendados para menores de 12 años (NR12)

Sinopsis A Julio le aparece un lunar en el cuello que puede ser peligroso, y aunque él no le da ninguna importancia al principio, pronto José Antonio, Marta y Clara le hacen cambiar de opinión. Y es que quizá no sea nada grave, ¿o sí? Por otro lado, la subteniente Torres vuelve para ofrecerle a Martínez un puesto con ella en Madrid. Pero esta petición llega en el momento menos adecuado para el joven guardiacivil: justo ahora que lo suyo con Menchu parecía que estaba a punto de despegar. Además, Javier sigue adelante con su plan de sacar a Silvia de la rutina, pero ella parece que no está disfrutando mucho de esta situación.

Ficha técnica Géneros Comedia