4 estrellas - Episodio 53: Un ladrón siempre es un ladrón

Programas no recomendados para menores de 12 años (NR12)

Programas no recomendados para menores de 12 años (NR12)

Arturo ha organizado una exposición de joyas en el hotel justo en el momento en que Angelita va a pedir trabajo a casa de Marta. Ella confía en la mujer y sabe que solo necesita una oportunidad, pero ni Rita ni Silvia piensan igual, y están convencidas de que meter a trabajar a la expresidiaria el día de la exposición no es una buena idea. Ainhoa, por otro lado, no para de dar vueltas a su situación con Luz, porque desde que pasó lo de Hugo, la joven no se ha comportado igual con ella. Pero Javier puede tener la solución: ahora que ha salido del hospital y está fuera de peligro, ¿qué mejor que organizar una cena familiar para juntar de nuevo a la pareja?