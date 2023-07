Intimidad Programas no recomendados para menores de 12 años (NR12)

Sinopsis La llegada al hotel de un inversor hace que Andrés les pida a los trabajadores que no haya incidentes ese día, el problema viene cuando Luz descubre que el visitante es homófobo. Sara se muestra muy agobiada tras recibir mensajes amenazantes de Óscar, su chico, que la chantajea con difundir fotos íntimas suyas. A Clara no se le escapa que a su hija le pasa algo, pero no logra descubrir qué es. Martínez, por su parte, decide montarle la cita perfecta a Menchu, pero no todo sale a su gusto. Y la lucha por Francisco entre Cuca y Marifrán persiste, ¿acabarán enfadándose de nuevo?

Ficha técnica Géneros Comedia