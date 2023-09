4 estrellas - Episodio 84: Al final de la escapada

Programas no recomendados para menores de 12 años (NR12)

¿Pero qué pasó anoche? Silvia y Clara no aparecen después de su gran juerga, y Raúl y Javier las están buscando desesperadamente. Éstas, por su parte, amanecen en un coche acompañadas de dos hombres muy atractivos. Mientras tanto, Marta ha decidido empezar a conocer más a fondo a su ginecólogo, pero a Rita no la engaña: lo que pretende en realidad su hija con esa cita es olvidar a Julio, pero eso no es tan fácil. Además, ha aparecido un cadáver en el hotel: un señor muy mayor al que le ha fallado el corazón. Nada extraño, en principio, pero ¿eso que hay en su mesita de noche es un boleto de lotería premiado?