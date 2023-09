Estoy bien Programas no recomendados para menores de 12 años (NR12)

Sinopsis Rita quiere celebrar el nuevo compromiso de Marta y Julio, y para ello organiza una comida en su casa. Raúl está invitado al evento por ser primo del novio, y por tanto, Clara también, pero ella se niega. Es entonces cuando Julio decide tomar cartas en el asunto, cosa que trae consecuencias inesperadas. Por otro lado, se incorpora un nuevo chef a la cocina del hotel para trabajar con Ainhoa. Y aunque enseguida se hace con todos los miembros del equipo, Luz no está nada convencida con él, pues cree que sus intenciones no son buenas. Además, Jon queda con una chica para perder la virginidad, pero el plan no sale todo lo bien que le gustaría.

Ficha técnica Géneros Comedia