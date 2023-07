Desaparecido Programas no recomendados para menores de 12 años (NR12)

Sinopsis Andrés desaparece tras enterarse de que el padre del bebé de Marta no es él, sino Julio, y Alfredo, Lourdes, Rita y Marta se lanzan en su búsqueda, temiéndose lo peor. Por otro lado, un amigo de Arturo y Felisa aparece en el hotel y les propone hacer un intercambio de parejas, algo que fascina al alcalde, pero no tanto a su mujer. Y en cuanto a Martínez, no está dispuesto a dejar pasar a Menchu así como así, por lo que, cuando se entera de una oscura verdad sobre Tomás, no sabe si debe confesarle la verdad a su enamorada o dejarlo pasar.

Ficha técnica Géneros Comedia