Cuestión de puntería Programas no recomendados para menores de 12 años (NR12)

Sinopsis ¿Qué son unas fiestas del pueblo sin su feria? Mientras las calles de Vera se llenan de foodtrucks, puestos de tiro y algodón de azúcar, Javier sigue destrozado por su despido, pero recibe una llamada del teniente García que puede cambiar su destino. Pero no todo son buenas noticias para él, ya que su situación con Silvia empeora ante la llegada al hotel de Mateo, el que fue amante de ella en el pasado. Por su parte, Alfredo intenta convencer a Rita para que le venda el hotel, mostrándose, quizá, demasiado persuasivo. Para Marta y Andrés las cosas no van demasiado bien, y el odio que tiene él hacia Julio no hace más que empeorar las cosas.

Ficha técnica Géneros Comedia