4 estrellas - Episodio 20: Cuestión de confianza | Ver serie gratis

Rita está empeñada en deshacerse de Clara a toda costa, y pretende comprarle su parte del hotel, pero ésta no se lo pone nada fácil. Por otro lado, el matrimonio de Arturo y Felisa peligra tras el reencuentro de ella con Alejo, y no le queda más remedio que tomar una importante decisión. Además, Silvia y Javier no están pasando por su mejor momento y él se sincera con ella: no ha podido superar su infidelidad del pasado. José Antonio, por último, descubre la verdad sobre Sergio, y decide contársela a Clara: su ex le está mintiendo con lo de su enfermedad terminal. Y ahora que ya lo sabe... ¿qué decisión tomará?