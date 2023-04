4 Estrellas - Capítulo 5: Bienvenida | Ver serie gratis

Programas no recomendados para menores de 12 años (NR12)

"Los riojanos", dos hermanos muy peculiares que comparten un oscuro pasado con Julio, llegan a Vera del Rey. Silvia presenta a Clara a los trabajadores del hotel como la nueva coordinadora del restaurante, una noticia que no sienta nada bien a Rita, quien trata de hacerle la vida imposible a Clara. Luz sigue insistiendo en ser la nueva chef del hotel, pero Silvia empieza a valorar otras opciones. Sara decide seguir los pasos de su madre y buscar un trabajo en Vera, pidiendo a Julio que le acepte como la nueva camarera del Chelsea. Una noticia que no le hace especial ilusión a Clara, ya que no se acaba de fiar de Julio, a pesar de que él haría cualquier cosa porque así fuese.