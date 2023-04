Un banco en un parque... o un jardín Programas no recomendados para menores de 12 años (NR12)

Sinopsis Clara recibe una llamada de su jefe: no va a cobrar el paro. Una noticia que le genera una gran angustia. ¿Dónde va a encontrar trabajo en Vera? Luz aprovecha que el puesto de chef está libre para proponerle a su madre ser ella quien desempeñe esta labor. Una sugerencia a la que Silvia no presta demasiada atención, está demasiado ocupada resolviendo los problemas del hotel. Gaspar, uno de los huéspedes, se ha atrincherado en su habitación y no hay manera de que salga. Clara, al ver a su hermana tan agobiada por la situación, decide echarle una mano. Mientras tanto, Javier y Martínez inician la búsqueda del cuerpo de Ricardo por su cuenta.

Ficha técnica Géneros Comedia