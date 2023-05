El aniversario Programas no recomendados para menores de 12 años (NR12)

Sinopsis ¡Y que cumplas muchos más! Es el aniversario del Hotel Lasierra, y se celebra una gran fiesta a la que están todos invitados. Todos menos Julio. Aunque eso cambiará rápido, ya que Clara no puede esconder las ganas que tiene de estar con él y decide invitarle al evento. Las cosas entre Silvia y Javier no mejoran y ella no duda en proponerle una posible solución a su marido. En cuanto a Arturo, él lo tiene claro: quiere volver a intentarlo con Felisa, y mientras que Jon se siente cada vez más atraído por Sara, Marta tiene clarísimo que entre Andrés y ella ya no hay nada que se pueda hacer.

Ficha técnica Géneros Comedia