Adiós, papá Programas no recomendados para menores de 12 años (NR12)

Sinopsis Cuca y Marifrán sospechan que Rita ha sido la causante de la piedra que rompió su ventana la noche anterior, aunque Clara intenta quitarle esa idea de la cabeza a sus tías, seguro que solo ha sido una gamberrada. Los riojanos deciden quedarse en el Hotel Lasierra por "un viaje de negocios". Una estancia que generará un gran caos en el hotel. Rita decide tomar cartas en el asunto y establecer una estrategia con Arturo para que Clara abandone el pueblo cuanto antes. Luz sigue enfadada con su madre por no haber confiado en ella para el puesto de chef. Javier recibe la noticia de que van a dejar el cuerpo de su suegro y no piensa quedarse de brazos cruzados. Aún sobrepasada, Silvia tiene que aceptar de una vez por todas que su padre no va a volver.

Ficha técnica Géneros Comedia