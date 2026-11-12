Els moments més durs d'Antonio Orozco: "La vida, aquests últims anys, m'ha donat cops bastant forts"
Pla seqüència
- El cantant Antonio Orozco explica la importància d'aturar-se: "Per a mi sempre l'escut perfecte ha estat treballar"
- L'artista d'Hospitalet de Llobregat també parla sobre els seus fills Jan i Antonella
Si les cançons d'Antonio Orozco connecten amb la realitat de tantes persones és perquè el cantant, també, ha viscut la vida amb tots els seus matisos: bons i dolents. De fet, ell mateix ha explicat que la música ha estat una manera de sobreposar-se a tot allò: "Per a mi sempre l'escut perfecte ha estat treballar."
En una entrevista amb Jordi Basté al programa Pla seqüència de La 2Cat, Orozco s'ha sincerat en relació amb els seus pitjors moments vitals, i sobre la necessitat d'aturar-se: "La vida, aquests últims anys, m'ha donat cops bastant forts."
El desencadenant de la depressió
Va ser després d'un concert a Castelló que es va fer viral una notícia que criticava el cantant català per actuar sota l'efecte d'algunes substàncies; una informació completament falsa, segons ha explicat ell mateix. "Em va arribar a preguntar el meu fill sobre això...", ha recordat, tot posant el focus en la responsabilitat dels professionals quan escriuen en mitjans de comunicació. A partir d'aquí, el seu cos li demana aturar-se.
Si no m'hagués aturat, avui no estaríem aquí
"Jo crec que, si no m'hagués aturat, avui no estaríem aquí; no hauria passat tot el bonic que ha vingut després", reflexiona l'artista. Orozco patia una depressió.
Estava potser 48 hores sense sortir de la meva habitació
Ho van descobrir per la seva "manera de viure". "Em llevava, anava a enregistrar La voz amb un somriure d'orella a orella, amb una capacitat increïble d'empatia... Quan sortia del rodatge, me n'anava a l'hotel i estava potser 48 hores sense sortir de la meva habitació", ha explicat a Pla seqüència. Orozco ara agreix tot això que li va passar, perquè "podria haver estat pitjor".
Els moments més durs
Antonio Orozco també s'ha sincerat en la seva entrevista amb Jordi Basté sobre dos dels moments més difícils: la pèrdua del seu pare quan ell tenia només 18 anys, i la de la seva primera dona a causa d'un càncer.
El meu pare mai em va veure en un escenari
El pare morir en un accident laboral a la casa on feia de masover a Pedralbes, Barcelona. "El meu pare estava obsessionat amb què jo estudiés alguna cosa que tingués futur", recorda. "Mai em va veure en un escenari", ha explicat.
La malaltia de la seva primera dona també va estar un altre punt crític de la seva vida: "Era una dona fortíssima, elegant, discreta, i era una superheroïna. I ho va ser: durant 9 anys va tenir una lluita terrible contra el càncer, i al final va poder més."
"Mi héroe" és l'única cançó que no hauria d'haver escrit mai
L'actitud amb què ella va afrontar la malaltia va inspirar una de les cançons que més ressò han tingut de la seva discografia: "Mi héroe". "La cançó amb què més coses increïbles m'han ocorregut en la vida va ser 'Mi héroe', i és l'única cançó que jo no hauria d'haver escrit mai", ha reflexionat.
Sigui com sigui, Antonio Orozco és tot un exemple de resiliència que també transmet a les seves cançons, que atresoren tots aquests moments difícils. Però que també transmeten els aprenentatges que ha guanyat amb cadascun dels cops durs que li ha donat la vida.