Antonio Orozco sobre la seva filla: "Antonella va ser un regal de la vida"
Pla seqüència
- Antonio Orozco, cantant, pensa que la humilitat obre camins i no es cansa de transmetre-ho als seus fills
- L'artista d'Hospitalet de Llobregat parla dels moments més durs que ha viscut durant la seva vida
Antonio Orozco, cantant i compositor, es planteja moltes qüestions al seu últim disc El tiempo no es oro. Una d'elles, segons comenta a Pla seqüènciaamb Jordi Basté, és el que acaba quedant de la vida que és el temps compartit i gaudit sobretot amb els seus fills, Jan i Antonella, que són la seva prioritat.
Encara que la seva vida hagi estat plena de moments destacats, des d'aconseguir un Premi Ondas, 9 discos de platí i una nominació als Latin Grammy fins a la seva gran aturada l'any 2023, l'artista deixa clar en la conversa amb el periodista que res d'això és tan rellevant com els seus dos fills.
Antonella, la filla petita del cantant
La seva filla Antonella té 4 anys i el seu nom és un homenatge al cantant. Orozco confessa que fa tot el possible per ser digne d'ella i estar al 100% ja que, tal com diu, una nena de la seva edat necessita "temps i dedicació" per part dels seus progenitors. La petita va arribar després d'un moment dur, ja que va patir una depressió: "Antonella és un regal de la vida".
Jan, el fill que va marxar a Anglaterra
Jan, el seu fill gran, que ara té 19 anys, se'n va anar a viure a Londres quan tenia 15 anys per decisió pròpia. Allà és on ha dut a terme la seva carrera com a productor de música electrònica. Jan prefereix mantenir-se allunyat del cognomOrozco, comenta l'artista. Per aquest motiu, és conegut només com a Jan.
Tot i que la distància fa que passi poc temps amb el seu fill, el gran desig de l'intèrpret és compartir més estones amb ell i, sobretot, viatjar junts perquè aquests, segons comenta, acabaran sent alguns dels records més bonics que conservaran.
No hi ha ni un sol segon en què no et centris en l’altra persona.
Navegar és una altra afició que comparteixen pare i fill. És precisament el mar el lloc on Antonio Orozco ha pogut descobrir una faceta d’en Jan que desconeixia. Explica que, quan s'allunyen unes milles cap a l'interior, deixen de "tenir cobertura" i l'altre es converteix en el seu únic refugi: "No hi ha ni un sol segon en què no et centris en l’altra persona”.
Orgullós d'un barri obrer
Per a Orozco, la seva família és el pilar fonamental de la seva vida, però no només ho són els seus fills sinó també els seus pares malgrat que el seu pare va morir abans que ell triomfés en la indústria musical. Al programa els agraeix valors que li van transmetre i explica com van inculcar-li ser treballador. Considera que si una persona és humil, la resta del camí és molt més fàcil. És una idea que, expressa, no es cansa de recordar als seus fills.
La mort del seu pare és un dels moments més difícils que ha viscut el cantautor, que sempre s'ha refugiat en la música per superar els entrebancs que li ha posat la vida. La seva feina sempre ha estat una mena d'escut. Tal com explica, tot el que li ha passat, bo o dolent, té un sentit i això l'ajuda a ser conscient de les coses: la importància de compartir temps amb qui estima.