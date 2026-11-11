Laura Fa defensa Amaia Montero de La Oreja de Van Gogh: "Es fa viral l'error, però el concert dura unes hores"
- La periodista Laura Fa critica l'odi a les xarxes contra Amaia Montero a Cervells mínims
- Ramon Gener, músic: "La lletra prostitueix la música"
La periodista Laura Fa defensa Amaia Montero, cantant de La Oreja de Van Gogh, davant les crítiques que circulen per les xarxes socials. A Cervells mínims, el programa de La 2Cat presentat per Toni Clapés, els tertulians debaten sobre els concerts del grup, el retorn de la seva vocalista i el fenomen fan. Una conversa en què les opinions musicals i la manera de tractar els artistes a internet generen posicions ben diferents.
Laura Fa, defensora d'Amaia Montero
La periodista no amaga la seva opinió sobre el grup: "Els de La Oreja de Van Gogh són insuportables, gairebé tant com Héroes del Silencio". Tot i això, reconeix que les crítiques dirigides a la cantant han provocat una reacció inesperada en ella. "M'he fet fan absoluta d'aquest odi, que les xarxes estan plenes d'odi cap a l'Amaia Montero i soc ara la seva màxima defensora", afirma Fa, que qüestiona la manera com es difonen els errors de l'artista.
La periodista explica que alguns seguidors denuncien la circulació de vídeos manipulats dels concerts. A més, considera injust que una relliscada puntual acabi eclipsant tota una actuació. Segons la tertuliana del programa, els vídeos que es viralitzen no sempre reflecteixen l'experiència del públic que ha assistit als concerts: "Es fa viral l'error, però el concert dura unes hores". També diu que a ella li han parlat bé del espectacle i denuncia la rapidesa amb què es jutja una artista per una equivocació.
La música no agrada a tothom
El debat també posa de manifest que defensar Amaia Montero no significa necessàriament ser fan de La Oreja de Van Gogh. Fa diferencia el seu gust musical de la manera com considera que s'ha de tractar la cantant. "A mi el que no m'agrada és la música. La seva actitud a mi em sembla meravellosa", assegura.
La periodista fins i tot reivindica la llibertat de Montero per vestir-se i actuar com vulgui, sense haver de respondre a les expectatives dels altres. "El "suatotisme" que té ella, jo em trec el barret", afirma.
Toni Clapés, per la seva banda, introdueix les reaccions que han generat els concerts i recorda el cas d'una amiga que li havia enviat un vídeo viral de la cantant. El presentador reconeix que no acabava d'entendre què havia de veure en aquelles imatges.
Laura Fa i la seva passió per Hombres G
Laura Fa no es fan d'Amaia Montero, però reconeix que ha viscut el fenomen fan de manera intensa. La periodista confessa que continua sent seguidora d'Hombres G. De fet, explica que fa poc va assistir a un concert del grup al Palau Sant Jordi, tot i que actualment discrepa de les opinions que expressen alguns dels seus integrants perque diu que són "feixistes".
Li enviava cartes d'amor a David Summers
La seva admiració pel grup ve de l'adolescència, quan era capaç de passar tota la nit davant de l'hotel on s'allotjaven els músics amb l'esperança de veure'ls. "Quan tenia 14 anys, me n'anava a l'hotel, allà esperant tota la nit, a veure si sortia per la finestra", recorda. "Li enviava cartes d'amor al David Summers, que espero que les hagi cremat totes", relata.
La passió de Laura Fa no es limitava a la música. Durant l'adolescència també era una gran admiradora del futbolista Andoni Goikoetxea, que va jugar al FC Barcelona. Explica que assistia als partits per veure'l i confessa, entre rialles, el motiu pel qual s'havia fixat en ell: "Jo crec que vaig triar el Goiko perquè jo pensava que tenia opcions". També recorda una ocasió en què va coincidir amb Goikoetxea a la sortida de l'aparcament del Barça. Tot i l'emoció del moment, la trobada es va limitar a una salutació abans que el futbolista marxés.