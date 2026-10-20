Els intel·lectuals que van intentar frenar la construcció de la Sagrada Família: "És un atemptat cultural"
Temps enrere
- L'arquitecte Oriol Bohigas apostava per "l'enderroc de la façana de la Passió de la Sagrada Família" l'any 1978
- Temps enrere recupera els documentals històrics sobre Gaudí a l'Arxiu de TVE Catalunya
La Sagrada Família s'ha erigit en el temple religiós més alt d'Europa. Però hi va haver un temps en què les obres podrien haver-se aturat en mig d'una polèmica sobre la seva continuació.
Anem tots a enderrocar la façana de la Passió de la Sagrada Família
L'arquitecte Oriol Bohigas va ser una de les veus més crítiques amb la continuació de les obres, tal com es pot veure al documental Gaudí, 50 anys despres, recuperat pel programa Temps enrere de La 2Cat. "Anem tots a enderrocar la façana de la Passió de la Sagrada Família", va proposar davant les càmeres de TVE Catalunya l'any 1978.
Aquest corrent d'intel·lectuals, molts dels quals es van mobilitzar en el Manifest del 68 contra la continuació de la Sagrada Família, defensaven que els documents originals del temple expiatori es van cremar durant la Guerra Civil Espanyola i, per tant, no es podia finalitzar l'obra com la va concebre Gaudí.
És una pura invenció a partir d'uns croquis insuficients
"Les obres de la Sagrada Família, tal com estan en aquest moment enfocades, són una autèntica barbaritat", va assegurar Bohigas en el 50è aniversari de la seva mort. "És una pura invenció a partir d'uns croquis insuficients i que no serveixen per a donar ordres arquitectòniques específiques", va concloure.
L'oposició veïnal
En el documental rescatat per Temps enrere, el representant del veïnat del barri, Xavier Casassas, va opinar que "tot el que s'està fent i construint al costat de l'autèntica obra d'en Gaudí, l'està desvaloritzant".
En aquesta entrevista de fa gairebé 50 anys, ja va sortir la polèmica escalinata d'entrada al temple. "Als veïns els afecta molt el fet que la continuació fins al final de les obres del temple, que comporten una gran una monumental escala a la façana principal", va afegir Casassas. I això implicaria, segons el representant veïnal, "foragitar de casa seva a diversos centenars de famílies, cosa que provocarà greus problemes".
Canvi d'opinió
Bohigas no va ser l'única figura crítica amb la continuació de les obres: l'arquitecte Oscar Tusquets va reconèixer al documental Déu ho veu que s'havia equivocat. "Jo vaig ser un dels culpables del Manifest del 68 que Gaudí no havia deixat prous dades", va explicar. "Vaig canviar d'idea completament: l'espai i la llum, que són els protagonistes de l'arquitectura, són impressionants", va concloure.
Després de la benedicció i inauguració de la torre de Jesucrist de la Sagrada Família el passat mes de juny amb la visita del papa Lleó XIV, la imatge del temple il·luminat va fer la volta al món. Una prova que l'arquitectura de Gaudí, amb totes les intervencions posteriors, no té data de caducitat: és una genialitat atemporal que traspassarà generacions.