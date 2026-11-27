Mad Cool ha desvelado el primer avance del cartel de su edición de 2027, que reunirá a 71 artistas del 7 al 10 de julio en el recinto Iberdrola Music de Madrid.

La programación arrancará el miércoles 7 con un Opening Day independiente, una jornada especial que contará con su propia programación y venta específic, con Faith No More, en su única fecha en España, Placebo, que celebrará sus 30 años, IDLES, The Mars Volta, Primus y Kneecap, entre otros.

El jueves 8, estarán Tame Impala, también en fecha exclusiva en España, RAYE, Sombr, Daniel Caesar, James Blake y Leon Bridges.

El viernes 9 llegará el turno de ENHYPEN, The Neighbourhood, Jungle, Kehlani, Foals, Hot Chip, Angèle y Declan McKenna, entre otros.

El sábado 10, The Strokes encabezarán la última jornada con su única actuación en España en 2027. Compartirán cartel con The xx, que regresan a Madrid, Jack Johnson, Tom Misch, Biffy Clyro, Christine and the Queens, Ezra Collective, Slowdive y The Avalanches (Live).

El festival ofrecerá así cuatro jornadas de música, con una primera fecha de acceso independiente y un abono para las tres jornadas principales, del 8 al 10 de julio.