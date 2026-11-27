A estas alturas hemos visto a los famosos hacer de todo. O casi. Ahora los vamos a ver esconderse, pero, sobre todo, disfrutar. Y basta con que entren en la casa y se escondan una vez para que se olviden de las cámaras. Entre estrategias, risas y nervios, se meten de lleno en el juego y vuelven a ser niños.

Así es El Escondite, el nuevo concurso de La 1, presentado por Grison y producido por Warner Bros. ITVP, que convierte el juego de la infancia en un gran espectáculo de televisión. Una casa repleta de rincones imposibles, pruebas, humor y seis celebrities dispuestas a hacer cualquier cosa con tal de no ser descubiertas.

Porque desde el sofá es fácil pensar “yo ahí no me metería” y otra muy distinta es encontrar un sitio cuando te toca a ti.

Los protagonistas del primer programa

En este estreno, los primeros en poner a prueba su ingenio son Elena Furiase, Guillermo Furiase, Inés Hernand, Álvaro Casares, Ana Fernández y Jorge Garbajosa.

Antes de entrar en la casa, los seis se enfrentarán a las pruebas de la placita, que determinarán el orden de entrada, quién busca y el dinero que se acumula en el Bote, una esfera roja luminosa. Sí, hay que pasar desapercibido con una bola que da luz. Un detalle sin importancia.

Todo ello bajo la mirada de Grison, que ejercerá de maestro de ceremonias con humor, desparpajo, una particular forma de dirigir el juego y muchos, muchos efectos sonoros. El silencio es solo para quienes están escondidos.

Una casa donde cualquier rincón puede ser un escondite

La gran protagonista del concurso es una casa diseñada exclusivamente para jugar al escondite. Sus rincones pondrán a prueba el ingenio de los participantes, pero también guarda secretos que iremos descubriendo a medida que avance la competición.

Elegir sitio será solo el principio. Después toca quedarse quieto, controlar los nervios y confiar en que quien busca pase de largo. Si alguna vez te han traicionado los nervios o te entrado la risa en el peor momento, ya sabes de lo que estamos hablando.

Horario y dónde ver El Escondite

El estreno de El Escondite podrá verse el 30 de noviembre después de La Revuelta en La 1 y también estará disponible en RTVE Play. Desde el sofá parece facilísimo. Ya nos contarás dónde te habrías escondido tú. ¡No te lo pierdas!