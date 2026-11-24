Si aún no conoces el podcast Keep It Cutre, El sentido de la birra o no te suena el nombre de Jordi Wild puede que acabes de aterrizar en la tierra procedente de otro planeta. De Pedro Sánchez a Alberto Núñez Feijóo, en esta última campaña electoral ha pasado por allí hasta el apuntador. Hace tiempo que la política también se hace a golpe de reel o en los podcast de moda o en vídeos de youtubers. Pero ahí, ¿hasta qué punto la política ha hecho suyo el lenguaje de los creadores?

Lorena Macías repasa alguno de los momentos más destacados de los diferentes candidatos a la presidencia en Influ-Realismo Mágico, y lo hace con Sergio Barreda, fundador de Keepers, una de las agencias de influencers más importante de España, detrás del éxito de Keep It Cutre con Ángela Henche y Albanta San Román. "Creo que ha sido una campaña que refuerza que esta industria está más viva que nunca", explica.

Influ-Realismo Mágico. En Play Influ-Realismo Mágico - Temporada 2 - Episodio 6: La trastienda del bisnes e influpolítica, con Sergio Barreda El fundador de la agencia de influencers Keepers, una de las más importantes de España, repite con Lorena Macías para rajar de lo lindo sobre la trastienda de este universo. rtve play

Las marcas y la "lectura de antecedentes" políticos

Mientras los políticos buscan sitio en los pódcasts y los reels, los creadores también se juegan algo cuando se mojan. Sergio Barreda señala que posicionarse políticamente puede pasar factura a un perfil y recoge un debate que divide a las audiencias en Instagram. ¿Se juzga igual a quien se pronuncia desde la izquierda que a quien lo hace desde la derecha?

La conversación llega a Dulceida y a su decisión de hablar del acceso a la vivienda. Para Barreda, que una creadora con ese altavoz ponga el foco en un problema que afecta a tantos jóvenes tiene valor por sí mismo. "Que salgas hablando de eso es bueno para la juventud, no para la izquierda o la derecha". Pero reconoce que el posicionamiento político influye en ambos sentidos.

Sergio Barreda, fundador de Keepers, en 'Influ-realismo Mágico't

El coste de mojarse políticamente

Tener muchos seguidores abre puertas, pero también hace más visible cualquier polémica. "Vivimos en una industria de la publi en la que hay gente que no quiere polémicas ni arriesgar", explica Barreda. "Las marcas hacen una especie de lectura de antecedentes". Las hay más transgresoras, concede, aunque "la mayoría de las marcas buscan perfiles neutros". Es una de las razones por las que los creadores con más seguidores no siempre son los que más facturan.

El escrutinio, añade, tampoco se reparte por igual. En la entrevista, Barreda señala que la industria suele ser más benévola con los hombres heterosexuales y que la reacción del público puede determinar cuánto recorrido tiene una polémica. "El cotilleo de peluquería de antes ahora se comenta en TikTok".

Las cifras de los grandes creadores

¿Y cuánto dinero mueve un perfil de primera fila? "500.000 euros un gran creador los gana fácilmente", asegura Barreda al hablar de quienes están en lo más alto del sector. En el otro extremo están los aspirantes a los que recibe a diario en su buzón. Calcula que entre 20 y 30 personas al día le escriben para intentar entrar en Keepers. Para decidir a quién ficha, dice, sigue fijándose en algo que no cabe en una tabla de métricas. "Me guío por feeling. Cuando veo que alguien hace buenos contenidos, aunque sean pequeños…".