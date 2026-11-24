La 2 de TVE y RTVE Play despiden la programación musical de noviembre en Los conciertos de La 2 con un fin de semana marcado por el repertorio sinfónico-coral, pero también con el jazz de Samara Joy, el viernes 27. El sábado 28 y el domingo 29, el espacio de música clásica de la cadena pública emitirá dos propuestas dirigidas por el maestro Marc Korovitch, titular del Coro RTVE.

Viernes 27 de noviembre: Samara Joy

En la franja nocturna del viernes 27 (madrugada del sábado), el programa de La 2, Las noches del Monumental recibe a la prestigiosa cantante neoyorquina Samara Joy con su espectáculo Villanos del Jazz. Grabado el pasado 14 de noviembre en el Teatro Monumental, el concierto permitirá disfrutar del talento de esta artista ganadora de seis premios Grammy, considerada por la crítica especializada y la industria discográfica como la gran heredera de voces legendarias como Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan o Billie Holiday.

Samara Joy

Sábado 28 de noviembre: El apocalipsis, de Tomás Bretón

La cita del sábado 28, a las 8:00, estará protagonizada por la Orquesta Sinfónica y Coro RTVE y el cuarto concierto de su temporada de abono 2026-2027. Bajo la dirección de Marc Korovitch, la formación aborda El apocalipsis, el oratorio compuesto por el compositor español Tomás Bretón, autor de zarzuelas tan emblemáticas como La verbena de la Paloma. Korovitch, especialista en dirección coral, tiene que combinar en este concierto orquesta, coro y cuatro solistas, con contrastes dramáticos muy marcados. El libreto, también de Bretón, recorre las dudas de Juan y la visión celestial, la apertura de los siete sellos con sus cuatro jinetes del Apocalipsis y termina con la llamada de las siete trompetas en el Juicio Final. El Apocalipsis es un oratorio para solistas, coro y orquesta, escrito en español y en dos partes. Bretón lo compuso en Roma en 1882, con una beca de la Academia de Bellas Artes de San Fernando que lo llevó también a Milán, Viena y París. El éxito que tuvieron sus zarzuelas dejó en segundo plano buena parte del resto de su catálogo, y este oratorio apenas ha sonado en las salas de concierto.

Se estrenó en 1890 en Madrid y hasta el año 2000, más de un siglo después, no volvió a interpretarse. Ahora, 136 años después de su estreno, la Orquesta y Coro RTVE recupera esta obra trascendental en nuestra historia musical con la colaboración del Instituto Complutense de Ciencias Musicales que, a partir del manuscrito original, guardado en la Biblioteca Nacional, ha preparado una edición crítica de la obra, dirigida por el musicólogo Víctor Sánchez.

El concierto, grabado en el Teatro Monumental el pasado 30 de octubre, contó con un destacado cuarteto de voces solistas integrado por la soprano Belén Vaquero, la contralto Silvia Tro Santafé, el tenor José Simerilla Romero y el bajo Ferrán Albrich. Esta grabación estará disponible en RTVE Play durante los 30 días posteriores a su emisión.

Marc Korovitch y la Orquesta y Coro RTVEIsabel Guillén

Domingo 29 de noviembre: Ciclo Coral Auralia (Parte 2)

El domingo 29, a las 8:30, Los conciertos de La 2 concluirá las emisiones del mes con la redifusión de la segunda parte del Ciclo Coral Auralia. Celebrado el pasado 29 de mayo en el Real Monasterio de Santo Tomás de Ávila (y estrenado en televisión el 28 de junio), el concierto reúne al Coro RTVE bajo la batuta de Marc Korovitch, acompañado por la mezzosoprano Ekaterina Antipova y Alberto Álvarez al piano y al órgano. El programa incluye la Chacona en Sol menor de Henry Purcell, con arreglos de Benjamin Britten, y la Cantata Christ lag in Todesbanden, BWV 4, de Johann Sebastian Bach.

Marc Korovitch y el Coro RTVE

Ambos programas podrán seguirse en directo en La 2 y a través de la plataforma gratuita RTVE Play.