Programación de noviembre de Los conciertos de La 2

En noviembre, nuevos conciertos de temporada de la Orquesta y Coro RTVE, y el extraordinario con el homenaje a Manuel de Falla, además del Festival Internacional de Música Contemporánea de Madrid, COMA’26

Noviembre de 2026

Los conciertos de La 2 se estrena el mes de noviembre de 2026 el domingo 1 con la primera parte del concierto perteneciente al XXVIII Festival Internacional de Música Contemporánea de Madrid (COMA’26), Organizado por la Asociación Madrileña de Compositores. Grabado el pasado 13 de octubre de 2026 en la Sala Roja de los Teatros del Canal de Madrid, con el director Luis Aguirre, contó con el violinista solista Jesús Ángel León y los componentes del grupo Sonor Ensemble: Luminita Nenita, violín; Joaquín Arias, viola; José María Mañero, violonchelo; Pablo Múzquiz, contrabajo y Sebastián Mariné, piano.

En el concierto se interpretaron Pentetris, del compositor Carlos Martínez de Ibarreta; Fantasía concertante para piano y cuerdas, de Miguel Bustamante, y Cuarteto de cuerda 2º, de Fernando Lázaro.

El viernes 6 en horario nocturno (madrugada del sábado), nueva temporada de Las noches del Monumental con el espectáculo flamenco “Paqueando”, a cargo del pianista y cantante Diego Amador y el guitarrista José María Bandera. Este proyecto conjunto rinde un profundo y virtuoso homenaje a la música y al legado del maestro de la guitarra, Paco de Lucía, uniendo la tradición flamenco-jazz de Amador con la cercanía y pureza de Bandera (sobrino del propio Paco de Lucía).

El sábado 7 a las 8, segundo concierto de la Temporada de Abono de la Orquesta Sinfónica y Coro RTVE grabado el 16 de octubre en el Teatro Monumental de Madrid y dirigido por Thomas Herzog. En él se estrenó la obra ganadora del XLIII Premio Reina Sofía de Composición Musical otorgado por la Fundació Ferrer de Música: Rémanence, del compositor zaragozano Luis Tabuenca. Además, las obras Landkjeding, Op. 31 y Olav Trugvason, Op. 50, de Edward Grieg. Son los solistas del concierto el barítono Damián del Castillo, la mezzosoprano Esmeralda Espinosa y la contralto Ekaterina Antipova.

El domingo 8 de noviembre, a las 8:30, segunda parte del Concierto perteneciente al XXVIII Festival Internacional de Música Contemporánea de Madrid (COMA’26), Organizado por la Asociación Madrileña de Compositores. Grabado el pasado 13 de octubre de 2026 en la Sala Roja de los Teatros del Canal de Madrid, con el director Luis Aguirre, contó con el violinista solista Jesús Ángel León, la soprano solista Anna Cabrera, y los componentes del grupo Sonor Ensemble: Luminita Nenita, violín; Joaquín Arias, viola; José María Mañero, violonchelo; Pablo Múzquiz, contrabajo y los pianistas Sebastián Mariné y Elena Aguado.

En el concierto se interpretaron Waiting for my moon, de Eduardo Morales-Caso; Cum Laude ex aequo (2.º movimiento), del compositor Valentín Ruiz, y la obra Callada partida (poema de Conchita Colón), de José Luis Turina.

El viernes 13, en Las noches del Monumental, la cantante Noriko Martín ofrece el espectáculo de flamenco “Más allá de las llamas”. Participan también Juan Carmona con las percusiones; Juan Sebastián, con el piano y teclados; Víctor Iniesta con las guitarras y el bajista Fernando Lamadrid.

El sábado 14 de noviembre, el destacado pianista onubense Javier Perianes visita el Teatro Monumental para interpretar el Concierto para piano y orquesta en La menor Op. 54 de Robert Schumann. Dirige la Orquesta Sinfónica RTVE en este tercer concierto de temporada grabado el pasado 23 de octubre, el maestro titular Alexandre Bloch. Completan el programa la Obertura trágica de Johannes Brahms y la Suite de El caballero de la rosa, de Richard Strauss.

El domingo 15, redifusión del concierto de la prestigiosa violista alemana Tabea Zimmerman con la Orquesta Sinfónica RTVE dirigida por Christoph König, interpretando el Concierto para viola y orquesta Sz. 120 de Béla Bartók. Completó el programa de este concierto, grabado en el Teatro Monumental el 13 de febrero, el Scherzo fantástico de Josef Suk.

El viernes 20, concierto de Michel Camilo Trío, visita Las noches del Monumental, con el renombrado pianista dominicano de jazz latino Michel Camilo. Interpreta junto al bajista Ricky Rodríguez y el batería Antonio Sánchez, tanto temas propios como clásicos del jazz.

El sábado 21 de noviembre, a las 8 de la mañana, concierto homenaje a Manuel de Falla en el 150º aniversario de su nacimiento, el 23 de noviembre de 1876, y el 80º aniversario de su fallecimiento, el 14 de noviembre de 1946. El concierto, interpretado por la Orquesta Sinfónica y Coro RTVE dirigida por Christoph König se grabó en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria, el 9 de enero de 2026, inaugurando la 42ª edición del Festival de Música de Canarias. El programa comenzó con una de las obras más célebres y evocadoras del compositor gaditano: Noches en los jardines de España, con el destacado pianista grancanario Iván Martín. El concierto se completó con el drama lírico en dos actos La vida breve, escrito por Manuel de Falla entre 1904 y 1905. Participaron junto a la Orquesta Sinfónica y Coro RTVE la soprano Raquel Lojendio, la mezzosoprano Cristina Faus, y los cantantes María Alba Cruz, Airam Hernández, Juan Antonio Sanabria, Fernando Campero, Rubén Amoretti, la cantaora Esperanza Fernández y el guitarrista Juan Moral.

El domingo 22, redifusión del concierto del Ciclo coral Auralia, con el Coro RTVE y un grupo instrumental de la Orquesta Sinfónica RTVE dirigidos por Marc Korovitch. En esta ocasión se emitirá la primera para de este concierto celebrado el 29 de junio de 2026 en el real Monasterio de Santo Tomás de Ávila. En el programa el estreno de El entierro del Conde de Orgaz, del compositor Stéphane Delplace, con los solistas Ekaterina Antipova, mezzosoprano y el pianista y organista Alberto Álvarez.

El viernes 27, concierto de la prestigiosa vocalista de Jazz neoyorquina Samara Joy, con el espectáculo “Villanos del Jazz”. Concierto grabado el pasado sábado 14 de noviembre. Ganadora de seis premios Grammy, la crítica y la industria discográfica la consideran heredera de nombres legendarios del jazz como Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan y Billie Holiday.

El sábado 28 de noviembre, a las 8 am, cuarto concierto de la temporada de abono de la Orquesta Sinfónica y Coro RTVE con la obra de Tomás Bretón, “El apocalipsis”, un oratorio del famoso compositor de zarzuelas. El concierto, que se graba en el Teatro Monumental el 30 de octubre, cuenta con la soprano Belén Vaquero, la contralto Silvia Tro Santafé, el tenor José Simerilla y el bajo Ferrán Albrich. Dirige la Orquesta Sinfónica y Coro RTVE el maestro Marc Korovitch.

Las emisiones de noviembre de Los conciertos del La 2 finalizan el domingo 29 con la redifusión de la segunda parte del concierto del Ciclo Coral Auralia, celebrado el 29 de junio en el Real Monasterio de Santo Tomás de Ávila, con el Coro RTVE dirigido por Marc Korovitch. En el programa, la Chacona en Sol menor de Henry Purcell, con arreglos de Benjamin Britten, y la Cantata Christ lag in Todesbanden, BWV 4, de Juan Sebastián Bach.