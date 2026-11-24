FOMO TOTAL vuelve esta semana con Magdalenita, la creadora de contenido que conquistó las redes sociales al reivindicar la vida en su pueblo. Se viralizó con un vídeo sobre los renacuajos y, desde entonces, no ha parado. Ahora está nominada a los premios Ídolo en la categoría de Contenido Creativo, que se celebrarán el próximo 2 de diciembre y se verán en RTVE Play por primera vez.

Durante el programa, Javi y Núria han analizado todos los salseos, las polémicas y tendencias que han inundado las redes, también las relacionadas con la política. Preguntada por los presentadores, la creadora de contenido ha defendido tomar partido en redes sociales, a pesar de las consecuencias que eso pueda acarrear: "Cada vez que lo hago, me bajan mil seguidores", ha reconocido.

El pueblo y los prejuicios

El municipio extremeño en el que vive es uno de los grandes protagonistas de su universo. Desde allí, reivindica que hay vida más allá de las grandes ciudades y desmonta algunos de los prejuicios que todavía pesan sobre el mundo rural. "La gente sigue pensando que vivimos en el medievo", ha contado. Pero no todo es perfecto, porque a pesar de disfrutar de la tranquilidad de su entorno, también echa en falta referentes. "Yo, si me hubiese criado en Madrid, sería el triple de rara de lo que soy ahora", ha confesado entre risas.

Sobre sus planes de futuro, la invitada tiene claro que su objetivo es seguir formándose artísticamente, por lo que no quiere "anclarse" al pueblo. "Me gustaría vivir unos años fuera y luego volverme", ha indicado. Eso sí, no será de momento, porque —según ha explicado— lleva un mes por Madrid y ya no puede más.

Los Premios Ídolo y los secretos de la alfombra roja

El 2 de diciembre se emiten por primera vez los Premios Ídolo en RTVE Play y las encargadas de presentar la alfombra roja serán Núria Marín e Inés Hernand, que se ha pasado por FOMO TOTAL para dar alguna pista sobre lo que se verá esa noche. "Vamos a recoger las primeras impresiones de las influencers", ha asegurado Inés Hernand. En directo, las dos presentadoras entrevistarán a todos los invitados y verán si han cumplido el famoso dress code.

Rojo, ámbar o verde. Los colores del temible semáforo han inundado el plató una semana más, pero esta vez Inés Hernand ha participado en el juego de los reyes del salseo. ¿Qué nombres habrá elegido?