Hay tantos cuerpos como personas habitan el planeta, pero parece que todos tenemos algo que decir sobre los de los demás. La mirada ajena condiciona cómo nos mostramos y hasta la percepción que tenemos de nosotros mismos cuando nos ponemos frente al espejo. Como apunta Marc Biarnés: "Estoy esperando a que todo el mundo dé su opinión sobre cómo debo mostrarme".

En No solo debate, este martes se ha puesto sobre la mesa nuestra obsesión con el cuerpo y los juicios que lanzamos sobre quienes lo muestran, quienes prefieren cubrirlo y quienes no encajan en los cánones hegemónicos. "Hoy hablamos de nuestro cuerpo, de mostrarlo o de cubrirlo, y cuánto hay de libertad en la decisión", ha planteado 'Nosoloviernes' al presentar el tema.

No solo debate No solo debate - Marc Biarnés prepara un batido... pero no lo juzguemos por su apariencia Nosolodebate_7_batido Ver ahora

La cultura de la modestia y la responsabilidad sobre las agresiones

La filósofa y activista feminista Ayme Roman ha señalado cómo, desde pequeñas, las mujeres aprenden a percibir su cuerpo como algo que puede despertar deseo, pero también convertirse en motivo de peligro. "Desde muy pequeñas, entendemos que nuestro cuerpo es tentador y es peligroso", explica. Una percepción que, a su juicio, desplaza la responsabilidad de cualquier posible agresión hacia quien la sufre y no hacia quien la ejerce.

Roman ha reflexionado sobre cómo la forma de vestir puede convertirse en una fuente constante de preocupación: "Si salgo de según qué manera, si salgo con escote, me van a mirar". Una mirada que, según advierte, no se limita a valorar el atractivo, sino que puede incorporar una dimensión de violencia y alimentar la idea de que otras personas tienen derecho a tocarla o a justificar determinadas conductas por la ropa que lleva.

Ramia Chaoui y Ayme Roman en 'No solo debate't

Vestirse para no molestar: el peso de la mirada racista

La comunicadora y activista antirracista Ramia Chaoui ha trasladado el debate al terreno de las agresiones racistas y xenófobas. Desde su propia experiencia, ha explicado que muchas veces se encuentra en una especie de arena movediza entre complacer a los demás y tratar de no molestar. "Quizá es consecuencia de la violencia que hemos recibido", ha apuntado.

Chaoui ha descrito cómo esa presión puede trasladarse incluso a decisiones cotidianas sobre su aspecto: desde el color de la ropa hasta la manera de llevar el velo. "A veces te planteas si este color, si llevar en vez del velo de esta manera quizá más turbante, para que no sea tan visual y que no lo reciba bien quien te vaya a ver". Una reflexión que resume una preocupación constante: pensar cómo mostrarse para evitar incomodar, pero, sobre todo, para no exponerse a una posible agresión.

La ropa como parte de la identidad

El creador de contenido Bruno León ha defendido que la ropa sigue estando profundamente condicionada por los roles de género. "La ropa, nos guste o no, y aunque queramos vivir en un mundo de fantasías, está bastante sesgada por el género", ha afirmado.

Desde su experiencia como persona trans, ha explicado que la vestimenta ha sido una parte fundamental de su proceso de autoconocimiento. "Un vestido era una cosa con la que me sentía completamente disfrazado", de modo que utilizaba "la ropa más masculina posible era la que me hacía sentir bien", ha recordado. Tras su transición, y después de haber vivido el embarazo y el parto, ha llegado a una conclusión: "Esto es lo que hay y, si te gusta, bien, genial; y si no, pues también".

León también ha aportado una nota de humor al debate al recordar que, en más de una ocasión, le han preguntado si realmente piensa salir a la calle con el conjunto que lleva. "A mí muchas veces me han tenido que decir: '¿Vas a salir así a la calle?', pero porque soy un cuadro de persona y yo de moda saldría en pijama a comprar el pan", ha bromeado.

Oyirum y Rubén León en 'No solo debate'RTVE Play

Vestirse como una quiere, más allá de las expectativas

Por su parte, la escritora y activista anticapacitista Oyirum ha puesto el foco en cómo la discapacidad también condiciona la relación con la propia imagen. Al no poder vestirse por sí misma, explica que tiene que sentirse conforme con la elección que ha hecho a primera hora de la mañana.

Durante el programa, ha descrito el atuendo que había escogido y el debate interno que le genera la forma en la que quiere mostrarse. "Es que yo me quiero poner mi peto de rana, que es como muy aniñado, pero me gusta", ha explicado. Una elección que también está atravesada por el deseo de que la tomen en serio sin tener que renunciar a su personalidad.

"Me planteo cómo mostrarme al mundo de una manera que quiero que me tomen en serio, pero, a la vez, no quiero ir muy seria", ha reflexionado. Tampoco quiere esconderse detrás de colores oscuros: "No me gusta difuminar con el color de la silla". Una reivindicación de la libertad de vestirse y mostrarse sin tener que responder constantemente a las expectativas ajenas.

No solo debate, cada martes en RTVE Play

Cada martes, después de La Revuelta, Marc Biarnés (conocido como 'Nosoloviernes') se pone el traje de moderador para abordar, desde el humor, los datos y diferentes puntos de vista, algunos de los asuntos que más preocupan a los jóvenes.

Tras abordar el tema de la vivienda, la sanidad y la movilización juvenil —entre otros— en los siguientes programas Marc invitará a la mesa a nuevos invitados para preguntarse cuestiones de pagadas a la actualidad. Además, a través de RTVE Participa, los espectadores pueden proponer qué asuntos les gustaría que Marc tratara en próximas entregas.