Meterse en la piel de una mujer que mató a sus seis hijos en un búnker de Berlín no debe ser fácil. Interpretar a la esposa del que fue ministro de propaganda nazi, tampoco. En la obra de teatro Magda, la actriz María Morales se convierte en Magda Goebbels. Con su historia, la directora del montaje, Chela Ferrari, pretende abordar el fanatismo.

Contradicciones morales

En Atención Obras, Morales habla de la complejidad de interpretar a un personaje real cuyas decisiones provocan un profundo rechazo moral. Para prepararse la interpretación, la actriz explica que ha investigado mucho. “Ellos mismos dejaron mucho documento porque era una familia que cada verano grababa un vídeo de toda la familia que el día del cumpleaños de Joseph Goebbels veía a toda la cúpula del partido nazi”, comenta. Además, Magda también dejó varias cartas. Según apunta la protagonista, en la obra se han basado “en la última que dejó a su hijo que no mató porque no estaba ahí en el búnker, un hijo de un matrimonio anterior.” Decía que “no merecía la pena que sus hijos vivieran en un mundo donde no había triunfado el nacionalsocialismo.”

Renegó de todo su pasado cuando encontró el nazismo

María Morales también explica que el padrastro de Goebbels fue judío y que tuvo un novio judío: “Renegó de todo su pasado cuando encontró el nazismo y se agarró a una idea. Para mí esto ha sido lo más difícil de entender”. La intérprete se pregunta qué nivel de carencia, miedo, angustia y necesidad de visibilidad y poder debía tener Magda Goebbels para aferrarse a ese pensamiento. “La llamaban la primera dama del Tercer Reich porque tenía una relación con Hitler muy íntima. Entonces era una conquista muy golosa para ella”, considera.

La actriz María Morales en el plató de 'Atención Obras' junto a Cayetana Guillén Cuervot

Títeres controlados por migrantes

Una particularidad de la puesta en escena es la presencia de títeres que acompañan a la protagonista. Para la actriz, trabajar con estos elementos ha sido la mayor dificultad técnica que ha tenido: “La expresividad que tienen sus caras es maravillosa, pero es solo una.” Según como se mueva la marioneta, lo que se muestra al espectador y a la actriz es diferente.

En la obra, los hijos de Goebbels son marionetas manejadas por intérpretes migrantes. Son precisamente quienes dan alma a estos personajes quienes más terror daban a la esposa del ministro nazi. “Magda parte de su creencia es la pureza de la sangre. Cuando el diferente aparece, para Magda es muy perturbador e inquietante y la llena de miedo”, apunta.

Magda puede verse hasta el 27 de diciembre el Teatro María Guerrero de Madrid. Después seguirá la gira, aunque la única ciudad confirmada por ahora es Bruselas.