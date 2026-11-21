Las bodas siempre ponen los nervios a flor de piel. Si a eso se le añade presentar a los suegros el mismo día que se anuncia el compromiso y encima regalar pruebas de ADN a toda la familia en un intento de romper el hielo, tienes la combinación perfecta para desatar el caos. Es lo que ocurre en Ooh la la!, una comedia francesa que lleva al límite a Christian Clavier y Didier Bourdon, dos de los grandes del género, y cuestiona los prejuicios que se tienen de distintos países sin dejar de lado el humor.

Fue todo un éxito en Francia: casi dos millones de personas llenaron las salas para conocer su explosiva historia. Todo empieza cuando Alice y François deciden reunir a los padres de ambos para que se conozcan y además decirles que se van a casar. Las diferencias entre las dos familias no tardan en hacerse notar: el enorme castillo de los Bouvier-Sauvage y los viñedos que lo rodean contrastan con la vida más modesta de los Martin.

Chloé Coulloud, Julien Pestel, Sylvie Testud y Didier Bourdon en 'Ooh la la!'

Los padres de ella y de él no acaban de congeniar. A Frédéric, padre de Alice, le parece que el hijo del dueño de un concesionario es poco para su hija. A Gérard, padre de él, le molesta que Frédéric mire por encima del hombro a él y a su familia. El anuncio del compromiso de Alice y François es recibido con algunas caras largas y, para animar la velada, los novios traen unos regalos. Les han hecho a sus padres unas pruebas de ADN para conocer sus verdaderos orígenes sin que se den cuenta y ya tienen los resultados, unos resultados llenos de sorpresas que dejan a todos los presentes en shock y que hacen que estallen.

Christian Clavier y Didier Bourdon, un reencuentro muy esperado

Después de trabajar durante 15 años como guionista de Les Guignols y escribir varias comedias junto a Philippe Mechelen, entre secuelas de La familia Tuche y la última de Astérix y Obélix, Julien Hervé decidió lanzarse en solitario con un nuevo proyecto. "Esta idea de una prueba de ADN fue de un amigo que me dijo que podría ser un buen tema para una comedia. A partir de ahí seguí mi intuición, un camino que tenía en mente que me parecía claro y que casi me obsesionaba", contaba el director y guionista de Ooh la la!

Christian Clavier en 'Ooh la la!'

Hervé saca a relucir prejuicios y clichés en un enfrentamiento entre suegros que sirve de motor de la película. Los encarnan dos genios de la comedia francesa. Christian Clavier está en casi todos los taquillazos del género desde hace décadas, desde Los visitantes a Dios mío, ¿pero qué te hemos hecho? pasando por Astérix y Obélix: Misión Cleopatra. Didier Bourdon formó parte del popular trío cómico Les Inconnus, que se llevaron un premio César por Tres hermanos... muy primos, además de participar en películas como Un buen año o Alibi.com.

Ya de por sí sería suficiente reclamo, pero a ello hay que añadirle un pequeño detalle: Christian Clavier y Didier Bourdon protagonizaron en el teatro La cage aux folles, obra que llegó al cine y también adaptó Hollywood como Una jaula de grillos. La obra estuvo en cartel durante dos temporadas y tuvo un éxito arrollador, tanto que se grabó para emitir como película. También arrasó en televisión, con 5,5 millones de espectadores la primera vez que se emitió.

Sylvie Testud y Didier Bourdon en 'Ooh la la!'

Reunir de nuevo a Christian Clavier y Didier Bourdon y encima en su primera película como tal llevó a muchos al cine a ver Ooh la la! Hervé pensó primero en Bourdon: "Él podía encarnar a ese dueño de concesionario de coches porque, aunque es un gran actor capaz de interpretar cualquier papel, resulta inmediatamente creíble en un personaje de origen popular. No pensé de inmediato en Christian, quizá porque no me atrevía a considerarlo".

Tras barajar distintos actores para el papel de Frédéric Bouvier-Sauvage, al final entró el nombre de Christian Clavier en la ecuación. "Cuando me propusieron rodar esta película con Didier, pensé que era la oportunidad de crear uno de esos buenos dúos que tanto nos gusta ver en el cine... Y, efectivamente, fue un verdadero placer volver a coincidir en esta película, escrita magistralmente por Julien Hervé", decía el actor.

Junto a Christian Clavier y Didier Bourdon están Sylvie Testud como Nicole, madre de François, y Marianne Denicourt como Catherine, madre de Alice. Chloé Coulloud y Julien Pestel interpretan a los novios.

Christian Clavier y Marianne Denicourt en 'Ooh la la!'

Del Cocorico original a Ooh la la!

Se podría decir que lo único que tienen en común Frédéric Bouvier-Sauvage y Gérard Martin es que los dos se sienten muy orgullosos de ser franceses. Por eso, cuando unas pruebas de ADN ponen en cuestión en qué porcentaje lo son y revelan cuáles son sus verdaderos orígenes, Frédéric y Gérard no dudan en tirarse los trastos a la cabeza. Lo que iba a ser una cordial reunión familiar acaba en una batalla campal.

Precisamente su título original, Cocorico -es decir, quiquiriquí- alude al símbolo de Francia, el gallo. La onomatopeya, relacionada con ese orgullo del que hacen gala sus protagonistas a lo largo de toda la película, se cambia en España por Ooh la la! Esta interjección la asociamos más a nuestros vecinos y, además, recalca esa sorpresa que provocan las pruebas de ADN entre las familias.

Chloé Coulloud y Christian Clavier en 'Ooh la la!'

Sus resultados sacan a la luz todos los prejuicios de los protagonistas a la vez que muestran que, en realidad, no son tan diferentes. Al principio es Frédéric Bouvier-Sauvage el que, tan pagado de sí mismo y de ese legado que ha ido pasando de generación en generación, hace de menos a Gérard Martin y a su familia. Las revelaciones de las pruebas ADN hacen que se vuelvan las tornas. "Me hace mucha gracia mezclar este mundo con el de otra pareja, a priori menos favorecida por la vida, a la que se le dice: 'Al final quizá no estés tan abajo en la escala social', y que, a su vez, se vuelve esnob en cuestión de segundos... Así es la naturaleza humana, y eso me hace reír", explica Julien Hervé, director de la cinta.

¿Dónde se rodó? La majestuosa casa real de la película

No menos importante es el escenario que los rodea. El castillo de los Bouvier-Savage es muy imponente y remarca todavía más las diferencias entre una familia y otra. Ya desde el momento en el que aparece ese enorme portón que da la bienvenida a la propiedad, en contraste con la casa de los Martin que se ve al inicio, queda claro que pertenecen a mundos distintos, al menos a priori.

'Oh la la!'

La casa, si es que así se le puede llamar, se rodó en dos lugares distintos. Los interiores se grabaron en el castillo de Montaigne, situado en Saint-Michel de Montaigne, que fuera hogar del filósofo y ensayista renacentista Michel de Montaigne.

Las imágenes que corresponden al exterior del castillo pertenecen en realidad al Château de La Rivière, en Fronsac, Burdeos. "Un lugar majestuoso, rodeado de viñedos, otro elemento importante, ya que Frédéric Bouvier-Sauvage produce vinos de gran calidad desde siempre", explica Hervé. Ambos castillos sirven como telón de fondo de Ooh la la!, casi como un personaje más de esta comedia con tanto éxito que ya se ha estrenado una segunda parte.

Enlace para ver Oh la la!