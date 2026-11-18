Es el cuarto planeta en orden de distancia al Sol y el segundo más pequeño del sistema solar. Lo conocemos como el planeta rojo, debido al óxido de hierro que cubre su superficie, y cuenta con su propio Día Internacional cada 28 de noviembre.

Una fecha marcada en el calendario para recordar el lanzamiento de la sonda espacial Mariner 4 de la NASA en 1964, la primera misión exitosa que sobrevoló Marte y envió fotos a la Tierra.

Amanecer en Marte

Los años han pasado, las misiones han continuado, y hoy, afortunadamente, lo conocemos mucho mejor. Repasamos esta cronología espacial en compañía de Juan Ángel Vaquerizo, astrofísico, divulgador y autor de Marte y el enigma de la vida (Catarata, 2020). Actualmente trabaja como experto en educación en astronomía en el Proyecto CESAR, una iniciativa de la Agencia Espacial Europea, el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial y la empresa pública ISDEFE.

A su lado, Jennifer García Carrizo, profesora e investigadora de la Universidad Rey Juan Carlos y autora de Misión Marte: diario de una exploración espacial (Planeta, 2026), que recoge en forma de diario su experiencia en la Hypatia II, una misión de simulación espacial desarrollada en la Mars Desert Research Station (Utah, EE. UU.).

En nuestro particular viaje en el tiempo, Mara Peterssen recuerda que, en aquel 1964, nuestro país se consolidaba como una potencia turística mundial de sol y playa bajo el lema Spain is different.

Lucía Sancho, por su parte, recupera otro gran momento: el nacimiento del primer bidé electrónico, el primigenio de los actuales inodoros inteligentes.

Sumergidos en el cine, Pastora Vega nos lleva a una de sus películas favoritas, Mary Poppins, basada en la serie de novelas escritas por Pamela Lyndon Travers.

Julie Andrews en 'Mary Poppins'

En la recta final de programa, David Zurdo rescata en sus Historias Mínimas a un joven anarquista escocés, el travesti Stuart Christie, detenido por aquel entonces en Madrid por intentar atentar contra Franco.

Para cerrar este nuevo Memoria de delfín, nada mejor que los acordes de “You really got me”, el debut de The Kinks, la selección musical de JPelirrojo.

Cartel promocional de The Kinks

Todo esto y más, el lunes 23 de noviembre, a partir de la una de la madrugada, aquí, en Radio Nacional de España, con Arturo Martín Lafuente.