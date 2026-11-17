Radio 3 Extra incorpora a su oferta audiovisual Aunque es de noche, un nuevo videopódcast conducido por Soleá Morente y Natalia Sprenger. Realizado junto a la Fundación Enrique Morente y con la colaboración del Instituto Cervantes, el programa propone un encuentro entre distintas voces de la cultura, la ciencia y la creación para conversar sobre nuestro tiempo, estimular el pensamiento crítico y abrir nuevas perspectivas desde la música y la experimentación sonora.

El espíritu inquieto, humanista y creador de Enrique Morente inspira este espacio, que reúne disciplinas y sensibilidades diversas en torno a preguntas compartidas. La música, la literatura, la investigación científica y el cine se cruzan en conversaciones que invitan a escuchar, pensar y empezar a soñar.

Cada episodio incorpora, además, la participación de un «jaleador» sonoro: una figura invitada que interviene en la conversación con músicas, sonidos y archivos para provocar conexiones, enriquecer el diálogo y abrir nuevas perspectivas.

La noche, protagonista del estreno

El primer episodio, disponible este martes 17 de noviembre, explora la noche como territorio de conocimiento, creación y misterio. Desde la poesía mística de San Juan de la Cruz hasta el pensamiento de María Zambrano, la conversación aborda los vínculos entre el sueño, la conciencia y la imaginación. Con la participación de: Alejandro Simón Partal, poeta; Lisete M. de la Prida, neurocientífica y José Puebla, músico.

Aunque es de noche: pensar y soñar Aunque es de noche: pensar y soñar - 1. La Noche - 17/11/26 Aunque es de noche: pensar y soñar reúne a voces de la cultura, la ciencia y la creación, de distintas disciplinas y generaciones, para conversar sobre nuestro tiempo, estimular el pensamien ... rtve play

Una nueva propuesta audiovisual para compartir preguntas y explorar las relaciones entre pensamiento, música y creación.