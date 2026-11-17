El programa de esta semana viene cargado de magia. De magia y de trucos para la supervivencia, que Valeria Ros ha explicado en su monólogo inicial. El comienzo del programa también le ha servido a Necko Vidal para disculparse tras reconocer que consume vídeos en x2. Una semana más, el programa más gamberro de EN PLAY recibe a sus colaboradoras Ana Brito y Patricia Espejo, que han puesto a prueba a los invitados.

El ilusionismo, un arte

En Vale ya! todo puede pasar, por eso esta semana el mago Jorge Blass se ha sentado con Valeria para presentar su espectáculo 'Flipar' y para explicar la principal diferencia entre magia e ilusionismo: "Puedes poner la entrada dos euros más cara; es como decir cocinero y chef". Más allá de la broma, Jorge Blass ha reivindicado que el ilusionismo es un arte y que también tiene parte de comedia. Pero los trucos de magia también pueden fallar; la clave —según explica el invitado— es seguir porque "la gente perdona un error, pero no perdona el aburrimiento". También ha habido tiempo para hablar de su gran amigo Hovik Keuchkerian y sus inicios dentro del mundo de la comedia. "Él era boxeador y en el 30 cumpleaños de mi mujer imitó un monólogo de Eugenio. Luego yo le invité a hacer un show y triunfó", ha recordado.

A la conversación se ha unido Patricia Espejo, autoproclamada como 'desilusionista'. "Yo siempre digo: si puedes soñarlo, quédate en casa durmiendo", ha dicho entre risas. La humorista también ha intentado hacer un juego de cartas, eso sí, sin éxito porque, como ella misma ha reconocido, no es lo suyo.

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Boticaria García y sus recomendaciones

La segunda invitada ha sido Marían García, conocida en redes como Boticaria García, para presentar su libro Mujeres de hierro. Junto a Valeria Ros y Ana Brito, la farmacéutica ha desmentido remedios caseros que no sirven para nada y ha animado al público a hacer ejercicio físico. "Nunca he tenido más hate que cuando dije que la gente no pusiera cebolla en la habitación para calmar la tos", ha recordado.

Para responder al escepticismo de Ana Brito, la divulgadora ha aclarado que no es partidaria de gastar grandes cantidades en complementos alimenticios, sino de apostar por una alimentación consciente porque "el magnesio también está presente en alimentos como las espinacas o las legumbres".

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El late de En Play

Vale, ya! es el late night de En Play y lo puedes ver este martes como antesala de La Revuelta. Valeria Ros encabeza esta propuesta que combina entretenimiento, humor y un ambiente distendido con invitados muy especiales. Todos los programas de Vale ya! están disponibles en RTVE Play.